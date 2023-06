Robertson su Mac Allister: “Speravo venisse un po’ prima da noi”

Andy Robertson a Sky UK ha accolto il nuovo acquisto del Liverpool, Alexis Mac Allister: “Avrei voluto fosse venuto un po’ prima da noi, magari lo avrei convinto a vestire la maglia della Scozia prima! È un calciatore fantastico, ci ho giocato contro negli scorsi anni, tra Brighton e Argentina ha fatto cose meravigliose. Ed è ancora piuttosto giovane… Davvero un bell’acquisto per noi, avendolo già preso nella pre-stagione potrà inserirsi al meglio. Ha tutte le caratteristiche per aiutarci al meglio, non vedo l’ora di dargli il benvenuto e di vederlo indossare la maglia del Liverpool”.

Robertson Liverpool Foto AS