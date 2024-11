Robertson: “Salah è sempre lo stesso professionista. Vincere Premier e Champions? Serve costanza e fortuna”

Alla vigilia del big match di Champions League tra Liverpool e Real Madrid (in piena crisi di risultati in ambito europeo), Andy Robertson si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande delle testate presenti. Il difensore dei Reds si è espresso sulle dichiarazioni inequivocabili di Salah, riguardo la sua permanenza nel club inglese, e della sfida di domani.

“Finora è andata bene – spiega in relazione alla stagione del club inglese -. Stiamo andando bene in tutte le competizioni. Ma adesso ci stiamo concentrando su domani sera. Tutta la squadra sta giocando con sicurezza e crediamo in quello che stiamo facendo e questo ci aiuta con i risultati. C’è ancora molta strada da fare in entrambe sia in Premier che in Champions League, ma non è il momento di lasciarsi trasportare. Salah? Tutto quello che posso dire è che se guardiamo il giocatore di oggi e quello di ieri, vediamo sempre lo stesso professionista. E questo vale anche per gli altri due giocatori in scadenza di contratto: Virgil (Van Dijk) e Trent (Alexander-Arnold). Ognuno di loro è concentrato sulla prossima partita, sull’allenamento e sulla preparazione adeguata. Quest’anno sono stati leader. Non si sono distratti e siamo tutti emozionati per la partita di domani sera allo stesso modo”.

Parla poi della possibilità di vincere Champions e Premier League: “Penso che abbiamo dimostrato di poter vincere qualsiasi partita, ma penso anche che ci sia ancora molta strada da fare. Alcuni di noi hanno già vissuto l’esperienza di aver vinto entrambe le competizioni e sa di quanto sia importante la costanza di rendimento, con anche un pizzico di fortuna lungo il percorso. Finora abbiamo disputato appena 12 partite in Premier League e 4 in Champions League: sono sicuro che ci saranno molti colpi di scena, ma quando sei in un buon momento devi continuare e costruire con quello slancio”.

Foto: Instagram Robertson