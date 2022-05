Robertson: “Kiev è lontana, non cerchiamo rivincite. Real? Ha avuto una preparazione più rilassante”

Il terzino del Liverpool Andy Robertson ha parlato in conferenza stampa a 24 ore dalla finale col Real. Queste le parole dello scozzese: “Loro hanno avuto una preparazione più rilassante, hanno vinto la loro Liga tre settimane fa. In una stagione noi vogliamo vincere tutto, abbiamo combattuto gli infortuni, i problemi, siamo confidenti. Per la nostra competitività, è stata una stagione fantastica fino all’ultima partita. Domani cercheremo di vincere, quando c’è il Real Madrid ti aspetti che vinca, ma per il Liverpool è uguale, bisogna vincere pure questa. Non ho nessun pensiero, abbiamo un avversario fantastico davanti. Rivincita? No, l’anno dopo noi abbiamo vinto la Champions League. Abbiamo la possibilità di vendicarci, ma Kiev è lontana nel passato, ora siamo concentrati su questa partita”.

FOTO: Sito Liverpool