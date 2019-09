Robertson a rischio per la sfida contro il Napoli: il comunicato del Liverpool

Domani sera, il Napoli affronterà il Liverpool nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Potrebbe non essere della gara però il terzino sinistro ospite Andy Robertson, rimasto a riposo oggi dopo aver preso un colpo. Questo il comunicato dei Reds: “Il Liverpool dovrà visitare Andy Robertson per determinare se sia in grado di affrontare il Napoli nell’incontro di Champions League contro il Napoli di martedì sera. Il terzino non si è allenato a Melwood questa mattina come precauzione dopo aver subito un lieve colpo. Robertson sarà valutato ulteriormente dallo staff medico del club per capire se sarà arruolabile per la trasferta del San Paolo. Jurgen Klopp oggi ha detto a Liverpoolfc.cm: «Robbo non si è allenato oggi e bisognerà valutarlo. Non è un problema importante, oggi è stato fermo per precauzione, ma non è sicuro al 100% possa esserci. Bisognerà provare domani mattina, poi vedremo»“.

Foto: twitter Liverpool