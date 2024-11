Roberto Martinez: “Ronaldo? Da capitano è un esempio. E continua a segnare”

Cristiano Ronaldo è stato l’assoluto protagonista della vittoria per 5-1 del Portogallo sulla Polonia. La stella portoghese ha siglato una doppietta, di cui una rete da favola in rovesciata. A 39 anni CR7 non smette di fare la differenza in qualsiasi palcoscenico giochi e Roberto Martinez, commissario tecnico della A Seleção das Quinas ha celebrato così l’immortalità del suo top player assoluto: “Disciplinato, impegnato, capitano e continua a fare quello che sa fare meglio, cioè segnare gol. Per noi è molto importante l’atteggiamento e l’esempio che dà come capitano”, ha esordito ai microfoni di SportTV.

Foto: twitter portogallo