Roberto Martinez: “L’atteggiamento di Cristiano Ronaldo è esemplare”

Roberto Martinez, CT del Portogallo, si è espresso così in conferenza stampa su Cristiano Ronaldo dopo la vittoria dei suoi contro la Bosnia. Ecco le sue parole: “L’atteggiamento di Cristiano Ronaldo è esemplare. Da capitano, Cristiano è un esempio di come essere sempre a disposizione della Nazionale. È un giocatore unico nel calcio mondiale. Questo è molto importante per i nostri valori nello spogliatoio. Il suo atteggiamento nei confronti della partita è stato molto buono e sono molto contento. Si è visto in campo che vuole essere il migliore e un esempio per tutta la squadra”.

