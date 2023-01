Mancini: “In Italia dobbiamo cambiare la mentalità e pensare che i ragazzi di 18-19 anni possano giocare a massimi livelli”

Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana dal palco del Salone d’Oro del CONI ha affrontato diversi temi tra cui anche il ricambio generazionale degli azzurri: “Nel calcio è più difficile rispetto alla pallavolo, al basket o alla pallanuoto. In Italia dobbiamo cambiare la nostra mentalità e pensare che i ragazzi di 18-19 anni possano giocare a massimi livelli. Bisogna dargli fiducia. Bisogna dare loro la possibilità di fare errori e di essere chiamati dalle nazionali. L’U21, ad esempio, arriva a fine biennio che hanno giocatori di 23 anni e alcuni di loro non giovano in prima squadra, per noi così è faticoso cercare i talenti”.

Foto: Instagram Mancini