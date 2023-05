Roberto Mancini: “Contento per le italiane in finale, ma date non a favore della Nazionale”

Il Commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini torna a parlare del movimento calcistico del nostro Paese. In particolare, a margine della presentazione del progetto ‘Valori in rete’, Mancini si è espresso sulle finali delle competizioni europee: “Sono contento per la presenza di tre squadre italiane nelle finali. Certo, avrei preferito che le date scelte per le partite fossero diverse. In questo modo la Nazionale avrebbe avuto qualche giorno in più per preparare le due importanti gare di Nations League. Credo che le date siano completamente sballate”. Riguardo l’esito delle tre finali, Mancini dice la sua: “Per molti la finale di Champions è scontata ma io non credo sia così. Il Manchester City è indubbiamente favorito ma l’Inter può mettere in difficoltà la squadra di Guardiola. Roma–Siviglia e Fiorentina–West Ham sono due gare affascinanti e per me molto aperte. Le tre italiane possono puntare alla vittoria ma ovviamente non sarà facile”.

Foto: Twitter Italia