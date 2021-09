Roberto Insigne: “Peccato non sfidare mio fratello. Vorrei scambiare la maglia con Politano”

Roberto Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’amichevole contro il Napoli. Amichevole in cui non ci sarà il fratello Lorenzo, impegnato con l’Italia. Ecco le sue dichiarazioni: “Da napoletano giocare al San Paolo è indescrivibile. Sono un po’ rammaricato per l’assenza di Lorenzo, sarebbe stata una bellissima sfida e un’emozione unica visto che sono il fratello del capitano.

Con chi scambierò la maglia? Spero con Politano, mi piace molto come calciatore”.