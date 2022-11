Roberto Carlos: “L’Inter favorita, mi sarebbe piaciuto passare più anni in Italia”

Il terzino brasiliano ha concesso una intervista alla Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del suo periodo all’Inter e del big match dei nerazzurri contro la Juventus, ecco degli estratti dell’intervista: “L’Inter deve consolidarsi, la Juve recuperare e rilanciarsi nel morale. Per me l’Inter è leggermente favorita”. Sugli anni in Italia ha detto: “mi sarebbe piaciuto passare più tempo in Italia e all’Inter, a cui rimango comunque molto legato. D’altra parte, per come è proseguita la mia carriera, penso che in quel momento sia stata una fortuna avere l’opportunità di crescere altrove.” Sui giocatori nerazzurri ha parlato così: “Lautaro è un grande centravanti, ti castiga nell’ombra. Barella e Skriniar, sono già affermati a livello internazionale ma hanno bisogno di può continuità. Di Marco è un talento.”

Foto: The Indian Express