Roberto Carlos: “L’Argentina non mi sta entusiasmando. Vedo la Francia favorita”

Roberto Carlos, storico ex campione del Brasile e del Real, alla Gazzetta dello Sport ha detto la sua in merito alla finale del Mondiale tra Francia e Argentina.

Queste le sue parole: “Non ho nessuna preferenza tra Argentina e Francia. Sono brasiliano e avrei voluto vincesse la Seleçao ma non ho nessun problema con l’Argentina nonostante la storica rivalità. L’Argentina non mi ha entusiasmato, non ho visto un grande gioco, ma se è in finale significa che l’ha meritato. Il Brasile purtroppo non è andato come previsto. Vedo la Francia favorita”.

Foto: twitter personale