Roberto Carlos: “La stagione del Real condizionata da troppi errori arbitrali”

Intervistato dai canali ufficiali del Real Madrid dopo la conclusione della stagione, Roberto Carlos, ex giocatore dei Blancos e attuale responsabile delle relazioni, ha parlato del campionato degli spagnoli: “Penso sia stata una stagione molto buona per la squadra ma sicuramente condizionata. Vediamo se la prossima stagione cambieranno alcuni dei problemi che abbiamo avuto in questa annata: arbitri, VAR, rigori non chiamati, mani in area non chiamate, mani nella nostra area. Ci abbiamo provato. La Liga è una cosa molto seria e per comandarla devi avere persone molto serie. Quello che non possiamo avere sono parecchie partite con brutte immagini”.

Foto: Twitter personale