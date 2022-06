Roberto Carlos: “Brasile, è arrivata l’ora di vincere il Mondiale”

Roberto Carlos, icona del calcio brasiliano, ha parlato del prossimo Mondiale qatariota: “La cosa più importante è che il Brasile abbia una grande squadra. È arrivata l’ora di vincere il Mondiale perché l’ultimo ricordo che abbiamo è quel 2002, la nostra. Ripeto è ora di vincere e sono ottimista.

Certo, non è facile giocare un Mondiale e vincerlo. Nei tempi recenti le Nazionali brasiliane hanno spesso giocato grandi partite e belle gare ma non hanno mai giocato a quel livello (del 2002, ndr). Ora bisogna vincere. La Copa America è importante, sì, ma il Mondiale, questo Mondiale ha qualcosa di speciale. La stampa, anche quella europea, mette il Brasile tra le favorite, questo è un fattore importante. L’altro giorno Luis Enrique ha detto che il Brasile è una delle quattro favorite. Per questo dico che se la Nazionale si prepara bene, il Brasile tornerà a vincere“.

Foto: Twitter Roberto Carlos