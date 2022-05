Roberto Carlos: “Ancelotti molto simile a Del Bosque. Marcelo ha avuto una carriera migliore della mia”

Roberto Carlos, ex terzino e leggenda del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Marca: “Penso che la settima Champions League sia stato il punto d’inizio per quello che è poi diventata la storia del Real Madrid in questa competizione. In qualche modo sono convinto che anche chi ha vinto le ultime quattro Coppe abbia visto tante volte i video di quel trionfo. Io ho vissuto tante gare e rimonte ma nulla simile a quello che il Real Madrid ha fatto in questa stagione contro Psg, Chelsea e Manchester City.

Il contratto di Marcelo? Se vuoi chiamo il presidente e glielo chiedo. Ha dato tanto e ha sempre fatto bene. La sua carriera è migliore della mia. Gli manca il Mondiale col Brasile ma i successi al Real penso che in parte compensino. Ancelotti? Cosa si può dire di lui, è carismatico e ha una grande storia. Quando la stagione finisce è quel tipo di allenatore che vai subito ad abbracciare. Non è semplice fare il mister e dover scegliere sempre 11 giocatori. Penso che sia molto simile a Del Bosque“.

Foto: Twitter Roberto Carlos