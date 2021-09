Roberto Baggio: “Il ‘codino’ era una parte di me. Zico il mio idolo. Ronaldo di un altro pianeta”

Intervistato da “Revista Libero”, quotidiano spagnolo, Roberto Baggio ha parlato della sua carriera, degli infortuni, i successi e le cadute.

Queste le parole del Divin Codino

Quando eri piccolo, come hai risposto alla domanda, cosa avresti voluto fare da grande?

Ha risposto alla passione che ho sempre avuto: volevo giocare a calcio. Infinite feste di strada con gli amici, andare a casa a fare la doccia. Anche lì mi sono portato la palla. Ho cercato di trattare bene il pallone, di prestargli molta attenzione. A volte gli facevo male, soprattutto quando rompevo i vetri di alcune finestre. E ‘stato un andare per l’avventura, perché quelle finestre erano mio padre. Ho dovuto affrontarlo per riprenderlo. Altre volte rompevo quelle di casa; in quel caso ho pregato che mia madre me lo restituisse. Lì ho imparato a correre veloce per non farmi intercettare dai miei genitori.

Quale giocatore ti è piaciuto?

Mi è piaciuto il numero 10. Zico, per esempio. Era un fenomeno. È venuto a giocare a Udine. Guardarlo giocare ti ha fatto venire la pelle d’oca. Era elegante, fantasioso, tecnico e realizzatore.

Negli anni ’90 in Spagna la tua coda di cavallo ci ha stupito.

Il film si intitola così: Il Divino Codino. Quando l’ho lasciato crescere non avrei mai immaginato che sarebbe diventato un simbolo di riconoscimento così importante. Ai Mondiali negli USA ho ricevuto la visita durante il raduno di qualcuno che mi ha chiesto di fare le trecce. L’ho tenuto finché non sono andato al Bologna. Poi l’ho tagliato a pezzi e l’ho regalato ad alcuni amici. Penso che una parte sia tenuta da mia moglie. Dopo i Mondiali di Francia 98 l’ho rimesso perché mi sono accorto che mancava qualcosa. Lì ho capito che era parte di me, non solo un simbolo o un capriccio”.

Sugli infortuni

Il primo è stato quando coltivavo il sogno di raggiungere la prima squadra. Stavo iniziando la mia carriera. Sì, il ragazzo che era partito per strada, in cortile, era arrivato sull’erba di un vero stadio. L’infortunio è stato tremendo: 220 punti di sutura. Ero così disperato che ho anche detto a mia madre: “Se mi ami, uccidimi”. Ho perso dodici chili in due settimane. Ho sofferto e pianto molto. Hanno danneggiato il mio ginocchio, la mia anima, e mi hanno accompagnato per tutta la mia carriera. Quando li guardavo, li sentivo… ricordavo la mia ribellione a un destino che sembrava avverso. Ed è che i medici hanno scosso la testa dicendo che non sarebbe mai tornato. Poi lì mi sono ricordato del ragazzo che amava giocare a calcio, e che avrebbe fatto di tutto per realizzare quel sogno”.

Come ho vissuto la pandemia

In silenzio. Amo stare in mezzo alla natura. Lì scopro che è difficile migliorare il silenzio. Per parlare devi avere qualcosa da dire. Vengo da una cultura dove la parola era importante, aveva un valore. Oggi questo è andato perduto e mi rattrista, tanto più in questo periodo di estrema sofferenza. Ho sentito molti dialoghi superficiali e vuoti piuttosto che parole di sostegno, aiuto e rassicurazione. Sono sempre meno le parole che arrivano al cuore. Bisogna avere più rispetto per la parola, per il silenzio. Amo ascoltare il silenzio della memoria!”.

Il rigore di Brasile 94

Il calcio ti dà sempre una nuova opportunità. È la vita stessa. Nella mia famiglia ci hanno insegnato cosa significa la parola sacrificio, lavoro, fatica quotidiana. La mia terra (Vicenza), la mia gente è così, mi ha ispirato molto giorno per giorno. Ho imparato a reagire, a riprendermi… La passione ti riporta in campo per correre, giocare o radunare. Estrapolato alla vita è guardare sempre avanti, anche in questi momenti bui che stiamo vivendo. Un sorriso dei tuoi figli (Roby è sposato con Andreina; insieme hanno tre figli), un gesto di un’amica. Queste piccole cose giovano all’anima e ti aiutano a ricominciare. Alla fine, sei tu che decidi cosa ti succede e se c’è spazio o meno per il vittimismo. Nel mio caso di solito non sono prigioniero della denuncia, cosa che è anche inutile… E questo vale per la famosa pena. Lì ti chiedi, Perché io? Perché devo soffrire così tanto? In quei momenti il ​​mondo rimane immobile, sembra che il tempo non passi mai e quel segno indelebile rimane nella memoria, quella ferita che sembra non rimarginarsi mai. Invece siamo qui, a parlare ancora 27 anni dopo. Ti dico una cosa: porterò sempre dentro di me il dolore, ma ho dimostrato di avere la capacità di rialzarmi sia come uomo che come calciatore. Ero convinto di segnare, mi è sempre piaciuto prendermi le responsabilità. Fa parte del gioco ma da undici metri ci sono regole diverse. Ho sempre preso i rigori, sin da quando ero piccolo. Non ho mai avuto paura di quella sfida con il portiere, in questo caso con il Taffarel. È un gioco da ragazzi, ma chiunque li lanci può perderli, ed è qui che inizia un altro film”.

Sull’avvocato Agnelli

Persona con un carisma unico. Uomo di mondo, molto apprezzato per il suo stile unico e inconfondibile. Un grande tifoso di calcio che si arrabbiava se la squadra giocava male. Amava la classe, infatti si dilettava con Renato Cesarini, Sivori, Platini… La sua passione erano i giocatori di qualità. Sono orgoglioso di averlo incontrato.

I Mondiali 1990

Il Mondiale in casa è stato fortunato. In mezzo alla gente, con più pressione sì. Qui le pretese sono sempre massime. Siamo caduti contro l’Argentina nel il semi fi nale. Ricordo ancora i sentimenti che provai contro la Cecoslovacchia. Irripetibile. Anche oggi mi viene la pelle d’oca quando ci penso. Ancor più di quando c’ero io, vai e vai, ti muovi con l’istinto, vivi il gioco concentrato, ma non ti diverti. Poi tutte le emozioni vengono da te. Una volta ho letto Valdano commentare il suo gol in Coppa del Mondo, come lo ha festeggiato e vissuto a pieno anni dopo ascoltandone la narrazione. Ha anche iniziato a piangere, cosa che non ha fatto sul campo. È una sensazione strana, ma il tempo ti restituisce tutto. Per me è stato un onore regalare gioie all’Italia.

Su Ronaldo

Mamma mia! Che giocatore Ronaldo. Apparteneva al futuro, di un altro pianeta. Ha giocato a calcio con tecnica e velocità in anticipo sui tempi. L’ho visto fare cose inaudite, che nessuno aveva mai fatto o pensato prima. Ronaldo era unico.

Foto: Wikipedia