Roberto Baggio: “I miei anni in FIGC? Contavo meno del 2 di coppe quando regna bastoni”

Roberto Baggio ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera e ha parlato della sue breve esperienza in FIGC. “Sono stato due anni al settore tecnico, ma contavo meno del due di coppe quando regna bastoni. Avevo fatto un progetto per i giovani, ma le mie idee e le loro non combaciavano. Ne ho preso atto. Io sono sempre stato scomodo. Quando giocavo, se segnavo dicevano che aveva vinto la squadra di Baggio. Se entri in conflitto con gli ego, diventa tutto più difficile”. Foto: wikipedia