Robert Lewandowski premiato dal presidente polacco per meriti sportivi

Continuano ad arrivare premi a riconoscimenti per Robert Lewandowski. L’attaccante del Bayern Monaco vincitore della Champions League, della Coppa di Germania e del Campionato oltre che miglior giocatore FIFA nel 2020, ha ricevuto in mattinata la “Croce del comandante dell’Ordine della Polonia Restituta” direttamente dal presidente polacco Andrzej Duda. Questo onore è conferito al personale militare e ai civili per i loro eccezionali risultati nei loro campi. ” Non importa quanti trofei ho già vinto al momento, la mia ambizione è alta e non voglio fermarmi “ , ha detto il bomber dopo aver ricevuto il premio. Il 32enne ha anche portato la Polonia a qualificarsi per Euro 2020.

Prezydent @AndrzejDuda wręczył Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski @lewy_official, kapitanowi piłkarskiej reprezentacji Polski. Order został nadany za wybitne osiągnięcia sportowe, za promowanie Polski na arenie międzynarodowej. pic.twitter.com/nVHe3h7EGb — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 22, 2021





Foto: l’equipe