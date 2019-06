Robben: “Un ritorno al PSV? Porte aperte, ma non so se continuerò a giocare”

Futuro tutto da scrivere per Arjen Robben. L’esterno offensivo classe ’84 ha lasciato il Bayern Monaco al termine della stagione, un addio annunciato dopo un’esperienza lunga ben 10 anni. Per lui si è parlato di offerte dagli Emirati Arabi e – soprattutto – dall’Olanda, con il tecnico del PSV, Mark van Bommel, che vorrebbe averlo a disposizione per la prossima stagione. Lo stesso Robben ai microfoni di Sky non si è sbilanciato: “Mi ha detto van Bommel che le porte del PSV sono sempre aperte, ma non ho ancora deciso se continuerò a giocare”.

Foto: Bild