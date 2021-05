Robben: “Sono felice al Groningen, voglio continuare a giocare a calcio. Se l’Olanda mi chiamasse per l’Europeo ci andrei”

Arjen Robben, il 4 luglio 2019, all’età di 35 anni aveva annunciato il ritiro dal calcio giocato. L’olandese poi è tornato sui propri passi ed il 27 giugno 2020 ha comunicato il ritorno in campo con la maglia del Groningen, squadra che l’aveva lanciato. Nonostante le tante difficoltà e gli infortuni, che gli hanno impedito di essere al top della condizioni, ieri l’ex Bayern è stato protagonista con 3 assist nello 0-4 del Groningen contro l’Emmen.

Intervistato da ESPN, Robben, ha dichiarato: “Ho fatto tanta strada, questo è quello che volevo. Voglio aiutare il club e voglio giocare a calcio. Se posso e ci riesco, sono molto felice. È stata dura e difficile, ma ho continuato a lottare. La ricompensa doveva arrivare prima o poi. Mi sono divertito come un bambino ed era importante anche per la squadra. Se mi chiamasse l’Olanda per l’Europeo? Ci andrei. Sarebbe divertente, ma devo essere realistico, essere molto in forma e sapere in che modo poter contribuire alla squadra“.

FOTO: Twitter Groningen