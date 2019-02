Robben e i continui problemi fisici: “Situazione complicata, non capisco cosa mi stia succedendo”

Arjen Robben, 35enne esterno offensivo in scadenza di contratto con il Bayern Monaco, ha parlato dei suoi continui problemi fisici che lo stanno condizionando in questa stagione ai microfoni del portale Blind: “Ho provato di tutto, ma continuo a stare male. Mi sono allenato un paio di volte in gruppo con i miei compagni sperando di poter rientrare, ma è finita che sono andato di nuovo ko. La situazione è complicata e non capisco cosa mi stia succedendo”. Probabilmente l’ex Chelsea e Real Madrid inizia, senza accorgersene, a fare i conti con l’età…

Foto: Bild