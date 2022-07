RMC: suggestione Marcelo per l’Olympique Marsiglia

Suggestione Marcelo per il Marsiglia. Stando quanto riportato da RMC Sport, il club francese sta studiando l’offerta da presentare all’ex terzino del Real Madrid. C’è l’ostacolo ingaggio. Infatti, l’obiettivo dei francesi sarebbe quello di far abbassare la richieste del brasiliano. Per il club di Pablo Longoria, troppi i 9 milioni percepiti da Marcelo a Madrid.

Foto: Instagram Marcelo