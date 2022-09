RMC: il Nizza vuole abbassare il prezzo di Dieng, l’OM molto seccata

Come vi avevamo anticipato, nella giornata di ieri si erano riscontrati alcuni problemi durante le visite mediche di Bamba Dieng con il Nizza. Secondo quanto riportato da RMC, il Nizza vorrebbe pagare meno per il trasferimento di Dieng a causa di una problematicità rilevata al ginocchio. L‘Olympique Marsiglia però ritiene che non sia nulla di grave e senza conseguenze per il giocatore.

Il presidente del Nizza, dal canto suo è convinto: o Dieng viene ceduto a prezzo scontato o non arriverà.

Foto: Twitter Dieng