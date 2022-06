RMC: accordo Feyenoord-Lione per Malacia. Agli olandesi 15 milioni

Il Lione ha trovato l’accordo con il Feyenoord per Tyrell Malacia. Stando a quanto riportato da RMC Sport, i francesi avrebbero raggiunto l’intesa con il club olandese per il trasferimento in Francia del terzino sinistro sulla base di 15 milioni di euro.

Foto: Malacia Instagram