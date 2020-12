Rizzoli, quel “vaffa” di Totti da mille euro. E i suoi discepoli che fanno il contrario

Nicola Rizzoli è il designatore di Serie A, deve gestire arbitri non sempre precisi (eufemismo) e soprattutto permalosi. Ha fatto molto discutere la decisione di Massa, ieri sera durante Inter-Napoli, reo di aver espulso Insigne per un “vai a c…” dopo una direzione complessivamente non all’altezza. Ma non è questo il punto, pur essendo una situazione abbastanza goffa. Il punto è che l’attuale designatore è lo stesso arbitro che nell’aprile 2008 si beccò qualche “vaffa” ripetuto in pochi secondi da Francesco Totti. Si trattava di un Udinese-Roma, la reazione di Totti arrivò semplicemente perché Rizzoli aveva avuto il “torto” di ostacolare una sua conclusione. Il “vaffa” reiterato non costò l’espulsione, al massimo mille euro di multa. E qui ci viene sinceramente da sorridere. Massa discepolo di Rizzoli fa esattamente il contrario, l’arbitro è sintonizzato agli antipodi rispetto al designatore che ebbe una chiave di lettura molto morbida. Qualche “vaffa” consecutivo di Totti e neanche un giallo. Un “vai a c…” di Insigne e direttamente il rosso. Dov’è l’errore, cosa ne pensa Rizzoli designatore tra i designatori?

Foto: Zimbio