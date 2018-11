Rizzoli: “Il fallo di mano di Benatia in Milan-Juve? Poteva essere rosso, ma…”

Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri italiani, ha parlato ai giornalisti al termine dell’incontro sul VAR con tutti gli allenatori di Serie A. L’ex fischietto si è soffermato anche sul mani di Benatia in Milan-Juve: “Situazione soggettiva per l’arbitro. Se il direttore di gara avesse avuto la certezza che fosse un controllo di palla, avrebbe potuto portare anche il cartellino rosso. Se invece il controllo viene reputato anticipo sull’avversario può portare solamente al rigore, come poi è successo. Ma, ripeto, è soggettivo”.

Foto: Figc