Rizzetta si ritira dopo essere stato “palleggiato”. Reggina, i giorni di Lotito

16/06/2026 | 09:50:38

Adesso anche Matt Rizzetta ha intuito di essere stato “palleggiato”. E con un comunicato ha reso noto che non esistono più le condizioni per rilevare il pacchetto di maggioranza della Reggina. Troppo tardi. Il suo gruppo ci ha messo tanta passione, ma ha sbagliato completamente la gestione della trattativa, facendosi portare a spasso da chi aveva soltanto voglia di prendere tempo. L’ultima “giocata” di Rizzetta sabato scorso nell’incontro con Ballarino nei pressi di Catania: formalizzata l’offerta, sarebbe stata auspicabile una risposta immediata per capire la volontà della proprietà amaranto. Nulla da fare, rinvio. A quel punto anche un bambino avrebbe intuito che si trattava di un modo per aspettare Lotito e il suo gruppo dopo l’incontro romano che vi abbiamo svelato martedì 9 giugno. Adesso si tratta solo di aspettare i passaggi formali per chiudere l’operazione, nel bel mezzo dei problemi sempre più gravi (e irrisolti) della Lazio. Rizzetta e il suo uomo di fiducia hanno pensato a riempire i social con foto di Reggio, dichiarazioni minuto per minuto, eventuali e varie. Un naufragio. Di sicuro non il modo migliore di portare avanti una trattativa, era già chiaro che quel “palleggio” prima o poi sarebbe finito contro un muro altissimo. Chi ha scortato Rizzetta nel weekend reggino-catanese lo ha fatto semplicemente per salvare il posto e per giocarsi l’ultima carta. Ma un concetto deve essere chiaro: della vecchia Reggina, la stessa che marcisce da anni in Serie D, bisogna fare piazza pulita (nessuno escluso, ovviamente le il riferimento è ai dirigenti). E oggi è un giorno in più con Ballarino ancora in sella, l’azionista di maggioranza che potrà raccontare di non essere riuscito a vincere un campionato di D in una piazza abituata a ben altro.

Foto: Instagram Rizzetta