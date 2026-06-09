Esclusiva: la Reggina e il gruppo di Lotito. Nomi e scenari. L’ultima offerta di Rizzetta

09/06/2026 | 23:00:02

Svolta in arrivo e confermata. Ricostruzione di una giornata infernale, con svolta imminente in casa Reggina. Abbiamo fatto nomi e cognomi, lasciamo agli altri fantasia e voragini. Oggi a Roma c’è stato un incontro, garante Cannizzaro nuovo Sindaco di Reggio, con il coinvolgimento di Claudio Lotito. La trattativa è in fase molto avanzata e ormai a un punto di svolta. La cronaca è legge, fatti e testimoni: i contatti con Matt Rizzetta sono confermati da testimoni, scambio di email e di informazioni riservate. L’ultima offerta era stata accettata sabato scorso da Ballarino, l’imprenditore italo-americano aspettava le carte del preaccordo, da ieri siamo entrati in una fase di totale silenzio. Stamattina Rizzetta e i suoi collaboratori hanno cercato di mettersi in contatto con l’attuale azionista di maggioranza della Reggina (ancora per poco…), ma senza rintracciarlo, salvo poi ricevere nel tardo pomeriggio americano (sei ore di anticipo rispetto all’Italia) l’invito a rispettare la privacy del suo lavoro. Poco dopo Rizzetta, che ha ha avuto un comportamento di grande correttezza, ha presentato via PEC una nuova offerta di circa 2,5 milioni, ma ormai (salvo clamorosi e oggi i colpi di scena) il dado è tratto. Lotito in prima linea, mentre i tifosi della Lazio sono sempre più lontani dal suo modo di fare. Nell’organigramma della nuova Reggina, vedremo con quale tipo di coinvolgimento economico-finanziario, potrebbe entrare Manolo Bucci, ex Valmontone e che nelle ultime ore ha fatto saltare una trattativa avanzata con l’Ancona. Ballarino sta per lasciare la Reggina: l’ha presa in Serie D e la lascia in D, ogni commento è evidentemente superfluo.

foto sito lazio