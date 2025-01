RIYAD IDRISSI, LA FRECCIA CHE HA CONQUISTATO MODENA

Lo sappiamo ormai da tempo: la Serie B è una fucina di talenti. E Riyad Idrissi è solo uno dei tanti giovani che si stanno mettendo in mostra in questa stagione del campionato cadetto italiano. Classe 2005, in forza al Modena ma di proprietà del Cagliari.

Il percorso di Riyad è iniziato in Sardegna, a Sadali, dove è nato da genitori marocchini. Entrato nel settore giovanile del Cagliari dall’Under 13, ha compiuto tutta la trafila fino a diventare una pedina fondamentale nella squadra Primavera. Nelle ultime due stagioni, le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di molti, soprattutto nell’annata 2022/23, quando ha totalizzato 28 presenze, 1 gol e 3 assist in Primavera 1. La stagione successiva, ancora migliore, ha visto il giovane terzino migliorare ulteriormente con 34 presenze, 3 gol e 4 assist, guadagnandosi anche la convocazione nella Nazionale Under 19 italiana. La sua crescita non è passata inosservata: le sue qualità tecniche e tattiche, abbinate a una grande spinta offensiva sulla fascia mancina, lo hanno reso un giocatore di prospettiva.

In questa stagione ha collezionato 18 presenze con la maglia del Modena, trovando anche la via del gol. Ma non solo. Idrissi ha ben figurato anche nella sfida del Maradona contro il Napoli in Coppa Italia, dimostrando ottime doti fisiche e tecniche. Continuità di prestazione su tutti i fronti, quindi, per il terzino modenese. Preparazione difensiva abbinata ad un’ottima propensione all’attacco, con capacità di incursione palla al piede. Può giocare anche in zone più avanzate di campo, infatti il primo, e ad oggi unico, gol segnato in Serie B arriva proprio quando in partenza è stato schierato esterno sinistro, nella trasferta di Catanzaro dello scorso ottobre.

Foto: Instagram Idrissi