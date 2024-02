Rivoluzione nel mondo del calcio: in arrivo il cartellino blu

Davvero eclatante la notizia rimbalzata poco fa, che interesserà sicuramente tutti gli amanti del calcio. Una nuova regola sarà presto introdotta (si parla comunque di tempi abbastanza lunghi): l’introduzione del cartellino blu, che determinerà una fuoriuscita a tempo dal campo per chi lo riceverà. A confermarlo ai taccuini di The Telegraph è stato l’amministratore delegato della Football Association inglese Mark Bullingham: “Le aree che abbiamo esaminato sono quelle relative alle proteste, ma abbiamo parlato anche di altri ambiti, come i falli tattici. Penso che la frustrazione dei tifosi che guardano le partite quando vedono rovinato un contropiede promettente, e la questione se un cartellino giallo sia sufficiente, ci ha portato a considerare che anche questo aspetto dovrebbe essere incluso nel protocollo.” Il nuovo provvedimento, fanno sapere, sarà semplicemente in aggiunta a giallo e rosso, senza andare a sostituirli.

Foto: sito Aia