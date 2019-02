Ufficiale: rivoluzione Monaco, via il vice-presidente Vasilyev

Prosegue la rivoluzione in casa Monaco. Dopo il nuovo ribaltone in panchina, con Jardim che è tornato al posto di Henry, il club del Principato saluta anche Vadim Vasilyev. Come annunciato dalla società, infatti, non sarà più lui il vice-presidente del Monaco, una decisione presa dal presidente Rybolovlev. Il successore di Vasilyev verrà reso noto dopo il Consiglio di Amministrazione del 22 febbraio. Di seguito il comunicato pubblicato su Twitter.

Foto: Twitter personale Vasilyev