Rivoluzione Bundesliga: utilizzata per la prima volta la RefCam nel match Eintracht-Wolfsburg

Rivoluzione tecnologica in Bundesliga, dove si è assistito ad un curioso esperimento. Nel corso del match Eintracht Francoforte-Wolfsburg del massimo campionato tedesco, andato in scena lo scorso 25 febbraio e terminato 2-2, è stata utiliazzata per la prima volta la RefCam, un dispositivo che permette di vedere una partita di calcio come la vede e la vive l’arbitro in campo, nell’occasione il fischietto Daniel Schlager. Il materiale registrato è stato utilizzato per un reportage di circa mezz’ora intitolato “Referees Mic’d up – Bundesliga”, prodotto dalla DFL e messo a disposizione dei suoi media partner nazionali e internazionali per la diffusione. E’ stato inoltre realizzato un collegamento audio per riprodurre le conversazioni del direttore di gara e fornire agli spettatori di tutto il mondo ulteriori informazioni su quanto avvenisse sul terreno di gioco. A riportarlo è l’ANSA.

Foto: Twitter Hoffeneim