River Plate decimato dal Covid: in Libertadores contro il Santa Fe giocherà un centrocampista in porta

Il River Plate scenderà in campo nel prossimo impegno in Copa Libertadores con un centrocampista tra i pali. Non è l’ultima trovata del tecnico Marcelo Gallardo ma purtroppo è una soluzione d’emergenza dopo che la CONMEBOL non ha accettato la richiesta del club argentino di inserire due nuovi portieri nella lista dei convocabili per la Copa Libertadores, con il River che dovrà affrontare questa sera (alle 2.00 di notte italiane) nella fase a gironi il Santa Fe. I Millonarios hanno 25 tesserati in isolamento per il Covid e solamente 12 giocatori arruolabili per l’incontro che nonostante tutto si terrà.

Il River Plate aveva provato a chiedere di poter inserire Alan Leonardo Diaz e Agustin Gomez, ma la CONMEBOL, che per i problemi relativi al Covid aveva già dato la possibilità di allargare a 50 (da 25) il numero di giocatori iscrivibili prima dell’inizio della manifestazione, non ha sentito ragioni. Il club argentino paga la leggerezza di aver iscritto solo 32 giocatori sui 50 a disposizione e adesso, contro l’Independiente Santa Fe, Gallardo dovrà schierare un giocatore di movimento in porta.