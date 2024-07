Rivaldo: “Solo con Nico Williams il Barcellona non riuscirà a lottare con il Real. Serve tanto altro”

Rivaldo l’extraterrestre, ex stella brasiliana del Barcellona, con un passato anche al Milan, ha parlato a El Mundo Deportivo, del calciomercato dei catalani, evidenziando ancora il gap con il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Anche se ho un grande affetto per il Barça, non posso mentire: il Real Madrid è in vantaggio. Se Nico Williams andasse al Barça sarebbe qualcosa di positivo, ma continuo a credere che servano uno o due acquisti in più per tornare a essere la squadra che ha incantato il mondo. Per cambiare tendenza bisogna ingaggiare giocatori e poi vedere cosa succede a inizio stagione e negli scontri diretti contro il Real Madrid. Certo, non si può parlare di quello che non è ancora successo, ma il Barça deve dimostrare con il suo gioco che può essere forte come il Real Madrid; sulla carta, con l’acquisto di Nico, sarebbe forte, ma nella pratica dovrà dimostrarlo. Servono due difensori e un attaccante per rafforzare la squadra. Con l’ingaggio di tre giocatori rinomati e di qualità la squadra può lottare per i titoli nella prossima stagione. Lewandowski? È una star mondiale, è vero, ma sappiamo che a volte l’età e gli infortuni possono avere un costo”.

Foto: twitter personale