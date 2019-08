Rivaldo: “Se Neymar va al Real Madrid non è un tradimento”

Il bivio che pone Neymar di fronte alla scelta tra Barcellona e Real Madrid è sicuramente definibile come la trattativa dell’estate. A riguardo ha parlato anche Rivaldo che, a Marca, ha affermato come un eventuale approdo ai madrileni non possa considerarsi un tradimento nei confronti dei blaugrana, essendoci stato il PSG di mezzo: “Se firma per il Real Madrid non lo vedrei come un tradimento, dopo che ha lasciato il Barcellona per andare al PSG. Non lascia la propria squadra per andare direttamente a rinforzare l’eterno rivale. Non è un tradimento per me. Preferirei firmasse per il Bacellona e che scommetto che, se avesse l’opportunità di tornare in un posto in cui è stato felice e dove ritroverebbe diversi compagni di squadra, lo farebbe. Ma ovviamente dipende dall’offerta del Barcellona. Il PSG non accetterà mai un’offerta minore dal Barcellona solo perché Neymar vuole andare lì. Non perderanno soldi e, ovviamente, accetteranno solo l’offerta migliore. Quel che è chiaro è che i due club lo adorano“.

Foto: Mundo Deportivo