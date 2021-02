Rivaldo: “Messi andrà al PSG, Mbappé da Pallone d’Oro. Il Real rischia con l’Atalanta”

Rivaldo, ex fuoriclasse brasiliano del Barcellona, ha parlato a Betfair della sconfitta dei catalani con il PSG in Champions, del futuro di Messi, di Mbappè e del Real Madrid che sfiderà l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Quella contro il PSG sarà con ogni probabilità l’ultima partita di Messi al Camp Nou con la maglia del Barça in Champions. Il club non può dare a Messi la reale possibilità di lottare per un titolo importante. Il suo futuro sarà al PSG: è una squadra che può dargli la possibilità di continuare a vincere titoli. Ormai ha più di trent’anni, si assume ancora la responsabilità della squadra . E per di più, in questa stagione ha visto come la cessione del suo migliore amico, Luis Suarez, è servita a rendere l’Atlético più forte che mai”

Real, occhio all’Atalanta ” La sconfitta del Barcellona dovrebbe servire da monito per le squadre spagnole. Anche il Real Madrid potrebbe passare brutti momenti contro l’Atalanta. Non è che stia molto meglio in campionato. L’Atlético è una squadra più solida ma credo che abbia il 50% di possibilità con il Chelsea”.

Mbappé da Pallone d’Oro: “Ha segnato una strepitosa tripletta, è un candidato alla vittoria del Pallone d’Oro e sicuramente uno dei migliori giocatori al mondo. Gioca come se fosse nel cortile di casa sua”.

Foto: Mundo Deportivo