Rivaldo: “Ho onorato Pelé quando era vivo, non mi piace rendere omaggio alle veglie”

Ha fatto molto scalpore in Brasile l’assenza di Rivaldo alla veglia in onore di Pelé. L’ex giocatore di Milan e Barcellona si è così difeso sui social: “Anche se fossi stato in Brasile, non so se sarei andato alla veglia. Non mi piace rendere omaggio in quel momento ma non sono contrario a chi vuole farlo. Ho incontrato Pelé, sono stato con lui diverse volte e ho avuto l’opportunità di onorarlo quando era in vita. Gli ho mostrato il mio amore; il miglior tributo è quello che viene dato in vita e io l’ho fatto e ho la coscienza pulita”.

Foto: Mundo Deportivo