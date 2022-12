Rivaldo e Cafu, i messaggi di cordoglio per Pelé: “Il nostro calcio famoso grazie a te”

Continua la lunga striscia di saluti al fenomeno brasiliano Pelé, si uniscono al lutto anche gli ex calciatori Rivaldo e Cafu. Il primo ha speso qualche parola attraverso un post sul proprio profilo Instagram, salutando il mito di intere generazioni: “Sono grato a Dio che Pelé sia ​​brasiliano. Il nostro calcio è famoso e ammirato in tutto il mondo grazie a quello che ha fatto sul campo e che mai potrà essere scordato. Sono fiero di aver giocato due Mondiali con la maglia numero 10, da lui consacrato.Re Pelé, il tuo lascito sarà eterno. Che Dio benedica e conforti i cuori della tua famiglia. Riposa in pace, re Pelé”.

Molto profondo anche il messaggio lasciato dall’ex Roma e Milan, Cafu, che si è servito ancora una volta del famoso social network per ricordare Pelé: “Pelé muore. Questa notizia non è corretta. Lui non ci lascerà, non cesserà mai di esiste. Pelé è eterno, è il re, Pelé è unico. Ha solo deciso di riposare un po’, vivrà per sempre in ogni gol magnifico, in ogni colpo magistrale, ma soprattutto in tutti coloro che giocano a calcio e che si siamo ispirati a lui. I nostri incontri stati pochi e belli, questo abbraccio avvenne in uno dei giorni più felici della mia vita, e un altro molto speciale è avvenuto alla Fondazione Cafu. In quel momento, Jardim Irene toccò davvero il cielo con un dito. Riposa Re, noi qui proseguiremo senza il tuo genio, ma con la tua eredità eterna. Addio Pelé”.

foto: profilo Instagram ufficiale Azzurri