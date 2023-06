Riva: “Non seguo più il calcio, mi piace soltanto il Cagliari e la Nazionale”

Gigi Riva in un’intervista per il Corriere della Sera ha rivelato il suo rapporto con il calcio di oggi: “Ormai non seguo più il calcio. Cagliari a parte, mi piace soltanto la Nazionale che si è rimessa in sesto dopo il buio. Ho sentito Claudio Ranieri prima della partita contro il Bari dicendogli che tutta l’isola fosse a suo sostegno. Lui era commosso e un po’ teso”.

Foto: Gigi Riva Twitter uff Cagliari