Ritrovata l’auto rubata nella notte a Kvaratskhelia. Era a Trentola Ducenta, nel casertano

E’ stata ritrovata in serata la Mini Countryman rubata nella notte all’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskheila. L’auto è stata identificata e ritrovata dagli agenti della Polizia in un vialetto di Trentola Ducenta, vicino Aversa nel casertano. La vettura sembra in buone condizioni. I malviventi si erano introdotti questa notte nella villetta del giocatore appropriandosi delle chiavi dell’auto e portandola via mentre la vittima dormiva.

Foto: twitter Napoli