Neymar posticipa il ritorno a Parigi: ecco il motivo

Operato alla caviglia destra il 10 marzo, Neymar era atteso alla fine della scorsa settimana a Parigi per iniziare la sua preparazione atletico a Parigi. Come ha rivelato l’Equipe, Il PSG gli ha tuttavia permesso di restare ancora un po’ in Brasile, in particolare per sistemare i suoi affari extra-sportivi.

Il nuovo tecnico Luis Enrique lo ha rivelato mercoledì nella conferenza stampa di presentazione : per il momento il nuovo allenatore del PSG ha avuto modo di scambiare qualche parola, tra i giocatori della sua rosa solo con Nordi Mukiele, Presnel Kimpembe e Nuno Mendes. I tre, reduci da un infortunio, lavorano per la riabilitazione da alcuni giorni nella nuovissima struttura di Poissy (Yvelines). A loro avrebbe dovuto aggregarsi Neymar. Lunedì tuttavia il fuoriclasse della Seleçao è stato multato per l’equivalente di 3 milioni di euro per “violazioni ambientali nella costruzione di un lago artificiale” in una delle sue proprietà. Ha venti giorni di tempo per presentare ricorso. Nessuna battuta d’arresto, in ogni caso, legata al suo infortunio. Sta facendo la preparazione individuale con il fisioterapista e il preparatore fisico presenti al suo fianco in Brasile e l’obiettivo è ancora per lui riprendere con il gruppo parigino a metà luglio.

Foto: Neymar Instagram