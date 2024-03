Ritmo alto, tante occasioni ma poca freddezza. Reti inviolate all’intervallo tra Fiorentina e Milan

Reti inviolate dopo la prima frazione di gioco al Franchi tra Fiorentina e Milan. Partono forte i rossoneri e all’8′ si rendono subito pericolosi: ottimo spunto di Chukwueze che scappa per quaranta metri e serve Giroud a centro area: il francese spreca tirando fra le braccia di Terracciano. Al 17′ è ancora il Milan a rendersi pericoloso: cross di Leao per la testa di Chukwueze, tutto solo. Conclusione non impeccabile ma Terracciano deve comunque rispondere con un gran riflesso e poi Belotti allontana sulla linea di porta. Intorno alla mezz’ora di gioco si accende la Fiorentina e sfiora il vantaggio, prima, con Belotti che, a tu per tu con Maignan, si è lasciato ipnotizzare dal numero uno francese. Pochi minuti dopo, invece, ci prova Ikoné con uno spunto personale ma il suo sinistro si spegne di poco sul fondo. Torna in avanti il Milan con Leao ma è ancora Terracciano a rendersi protagonista con un bell’intervento sul proprio palo. Ci riprova il portoghese al 44′ con un bel diagonale, ma è ancora Terraciano a rispondere presente. L’ultima occasione della prima frazione di gioco capita sui piedi di Giroud che spedisce alto un rigore in movimento.

Foto: Instagram Fiorentina