Ristovski: “Ho fermato Cristiano Ronaldo, so come si ferma l’Italia. Non partiamo battuti”

Stefan Ristovski, capitano della Macedonia del Nord dopo l’addio di Pandev, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, in vista della sfida di domani sera contro l’Italia a Palermo, valida per la semifinale dei playoff qualificazione a Qatar 2022.

Il giocatore, con 100 presenze in Italia tra Parma, Latina, Bari, Frosinone e Crotone, e ora alla Dinamo Zagabria, ha così lanciato la sfida agli azzurri: “Non abbiamo nulla da perdere, ma non partiremo battuti, questo posso assicurarvelo. Daremo tutto per regalare una gioia immensa ad un popolo, anche se abbiamo due imprese da compiere in trasferta. Ma pensiamo all’Italia. Sappiamo che sono campioni d’Europa, che hanno grandi giocatori, ma noi ce le giocheremo. Nella mia esperienza in Italia ho imparato molto, so con quali armi possiamo affrontarli e mettere in difficoltà”.

Sul gruppo della Macedonia del Nord: “Siamo una grande famiglia, ci aiutiamo tutti, sappiamo che per vincere queste gare, c’è bisogno di unità e si spirito di sacrificio. Ho fermato Cristiano Ronaldo, ora so come si ferma l’Italia”.

