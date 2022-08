Rissa Benedetto-Zambrano, parla Riquelme: “Devono riflettere. Speriamo non succeda più”

Nell’intervallo della sfida contro il Racing, Dario Benedetto ha provato a spronare i compagni, chiedendo di dare di più, ma i suoi modi non sono piaciuti al difensore peruviano Carlos Zambrano. Rientrati negli spogliatoi, Zambrano non ha lasciato correre: “Pensa a fare gol e chiudi la bocca”. A quel punto la discussione è sfociata in una vera e propria rissa. Intervistato da ESPN, ne ha parlato il vicepresidente del Boca Juniors Juan Roman Riquelme: “I ragazzi hanno litigato e ora devono riflettere. Speriamo che non succeda più, questa è la verità“.

Foto: Instagram Benedetto