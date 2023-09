Riso: “Papu Gomez? Niente Italia, ripartirà dall’estero”

Dopo la rescissione con il Siviglia, sono giorni importanti per capire quale sarà la prossima tappa della carriera per Papu Gomez. Giuseppe Riso, agente del calciatore argentino, ha dato importanti aggiornamenti in questo senso, ai microfoni di Tag24: “Stiamo trattando per un suo imminente ritorno in campo, ma per avere notizie certe bisognerà aspettare una settimana. Non riguarda il campionato italiano, bensì delle piste estere. Messico? No. Devo prima risolvere delle cose e ci vorrà ancora del tempo, poi saprete tutto“.

Foto: Siviglia Twitter