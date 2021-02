Risentimento al polpaccio per Hysaj. Il comunicato del club

Non sembra placarsi il periodo nero in casa Napoli. Oltre a risultati poco in linea con il valore della rosa, e le numerose assenze, continuano ad arrivare notizie poco confortanti per Gennaro Gattuso. L’ultimo infortunio è quello del terzino albanese, Elseid Hysaj. Questo il comunicato del club partenopeo: “Elseid Hysaj, uscito nel primo tempo durante i match contro l’Atalanta, ha accusato un risentimento al polpaccio sinistro”.

Foto: zimbio