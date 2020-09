Riscatto Leeds, goleada al Fulham: questa volta Bielsa può sorridere

Il Leeds riscatta la sconfitta di settimana scorsa contro il Liverpool e, con lo stesso risultato, batte il Fulham in una partita ricca di spettacolo e colpi di scena. Ad aprire la gara la gran conclusione al 5′ di Costa, ma alla mezzora il Fulham trova il pari grazie al penalty calciato bene da Mitrovic. Poco prima dell’intervallo un’altro rigore, questa volta in favore dei padroni di casa: Klich riporta in vantaggio i suoi. Ad inizio ripresa il destro vincente di Bamnford e la botta di Costa al 57′ sembrano chiudere definitivamente i giochi, ma la gara ha ancora tanto da dire. Il Fulham, infatti, non si da per vinto e prova a recuperare la gara: al 62′ accorcia Reid, cinque minuti dopo Mitrovic segna il 4-3 di testa. La squadra di Bielsa resiste fino alla fine della gara e porta a casa i tre punti, riscattando la prova di Anfield.

Foto: Twitter Leeds