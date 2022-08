Riqui Puig: “Rammaricato dal trattamento del Barcellona. In MLS per crescere e divertirmi”

Riqui Puig ha salutato da poche ore il Barcellona, firmando per i Los Angeles Galaxy, in MLS.

Il calciatore, a Marca, ha raccontato le ultime settimane con i blaugrana, non facili.

Queste le sue parole: “Rimanere a Barcellona mentre i miei compagni di squadra erano qui a Los Angeles, a giocare, mi ha fatto molto male. È stata una situazione complicata, che ho condiviso anche con quattro compagni di squadra. E anche loro non l’hanno presa benissimo. L’ultimo periodo vissuto in Catalogna non è stato facile. E tutto ciò mi ha portato a riflettere sulle scelte per il mio futuro. A volte come calciatore devi prendere delle decisioni. Questa l’ha presa il Barcellona, io non la condivido, ma va bene anche così. Anche io però avevo bisogno di cambiare, non giocavo e sentivo la necessità di sentirmi importante e al centro di un progetto”.

Sulla scelta dei Galaxy: “Avevo molte offerte, anche da club europei. Quando mi è giunta quella dei Los Angeles Galaxy l’ho valutata attentamente e poi ho preso una delle decisioni che sono più orgoglioso di aver preso come giocatore. Se devo essere sincero il club e i giocatori mi stanno sorprendendo molto. Il livello è ancora più alto di quello che mi aspettavo. Non capisco perché ci sia stato così tanto rumore intorno a questa decisione. Ho 23 anni, è possibile giocare in MLS anche essendo così giovane. Anzi penso di aver scelto un campionato davvero molto equilibrato, dove tutte le squadre sono più o meno sullo stesso livello. Questo potrebbe rendere il campionato uno dei migliori al mondo in futuro”.

Foto: Instagram personale