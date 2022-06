Riquelme (vice pres. Boca): “Vidal? Al momento abbiamo gli slot per gli stranieri occupati”

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un interesse del Boca Juniors per Arturo Vidal, centrocampista cileno in uscita dall’Inter e ancora in cerca di una nuova sistemazione.

Il Boca però ha problemi nel tesserare uno straniero.

A confermarlo anche il vice presidente del club, l’ex centrocampista, Juan Roman Riquelme, che ha così parlato in merito a TycSports: “Risposte da Vidal? No, no, nessuna risposta, dobbiamo pensare alla partita di oggi che è molto difficile, e a quella di martedì che è altrettanto difficile. E poi noi abbiamo gli slot per stranieri occupati, e inoltre il 30 giugno torna Hurtado. Quindi già ne avremo uno in sovrannumero. So che se n’è parlato molto di Vidal al Boca, ma questa è la realtà“.

Foto: Sito Inter