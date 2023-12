Riquelme: “Cavani è il miglior straniero della storia del calcio argentino. Orgogliosi di averlo al Boca”

Periodo difficile in casa Boca Juniors. Le elezioni per eleggere il nuovo presidente del club sono state annullate e rinviate a data da destinarsi. L’economista Andre Ibarra, uno dei candidati alla presidenza, ha denunciato con un esposto una presunta irregolarità. Secondo Ibarra, nell’ultima settimana, 13.000 soci ordinari sono stati promossi a soci elettori. Un movimento sospetto, che ha fatto pensare a delle irregolarità da parte di un altro candidato, ovvero Juan Roman Riquelme. Tra l’ex fantasista degli Xenezies, ad oggi vice-presidente e gran favorito alla vittoria, ed Ibarra non corre buon sangue: quest’ultimo avrebbe contestato anche l’acquisto di Cavani, che non avrebbe prodotto i risultati sperati. Riquelme si è difeso così: “Chiedo al signor Ibarra di rispettare i nostri giocatori. Abbiamo portato Cavani, il miglior straniero di tutti i tempi nel calcio argentino. Siamo orgogliosi che indossi la nostra maglia.”

Foto: Instagram Cavani