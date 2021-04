Riparte la Serie A, ma i club devono fare i conti con i nuovi positivi tornati dalle Nazionali. La situazione

Domani torna la Serie A che si ritrova nel caos dopo le partite delle Nazionali. In molti club sono rientrati giocatori positivi al Covid o comunque in una situazione in bilico, come i giocatori della Nazionale italiana, messi in isolamento precauzionale dopo l’esplosione di alcuni casi nello staff. La situazione:

Juventus: la squadra più in crisi da questo punto di vista. Si è ritrovata Demiral e Bonucci positivi, preoccupa Szczesny dopo alcuni casi nella Polonia. Chiesa e Bernardeschi sono da monitorare rientrando dalla Nazionale.

Inter: ha recuperato i vecchi positivi, ma dovrà monitorare Barella, Bastoni e Sensi che verranno sottoposti a tampone. Positivo solo D’Ambrosio.

Atalanta: in isolamento Pessina e Toloi in attesa di un tampone negativo.

Napoli: Zielinski è risultato negativo.

Roma: in attesa di tampone Spinazzola e Mancini rientrati dalla Nazionale.

Sassuolo: positivo Ayhan.

Bologna: positivo Skorupski, messo già in isolamento.